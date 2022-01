Kabir Bedi, la tragedia del figlio morto suicida: “Ho fallito” (Di domenica 30 gennaio 2022) Le parole di Kabir Bedi in merito al suicidio del figlio sono state molto toccanti. I telespettatori e i presenti in studio ne sono rimasti di stucco. Un problema che nel mondo abbraccia milioni di persone, obbligate a subire la morte come fosse qualcosa da cui non ci si può esimere. L’attore Kabir Bedi ha fatto emozionare proprio tutti, la tragedia che ha dovuto subire è stata spiegata al mondo con molto trasporto, come è ovvio che sia. Il rammarico di perdere qualcosa che non sarà possibile più riavere è il dolore più forte che si possa vivere, specie se si perde il proprio figlio per un suicidio. Kabir Bedi presente all’ IMAIE Acting Award (GettyImages)Lui è il famoso attore che ha fatto avventurare milioni di ... Leggi su topicnews (Di domenica 30 gennaio 2022) Le parole diin merito al suicidio delsono state molto toccanti. I telespettatori e i presenti in studio ne sono rimasti di stucco. Un problema che nel mondo abbraccia milioni di persone, obbligate a subire la morte come fosse qualcosa da cui non ci si può esimere. L’attoreha fatto emozionare proprio tutti, lache ha dovuto subire è stata spiegata al mondo con molto trasporto, come è ovvio che sia. Il rammarico di perdere qualcosa che non sarà possibile più riavere è il dolore più forte che si possa vivere, specie se si perde il proprioper un suicidio.presente all’ IMAIE Acting Award (GettyImages)Lui è il famoso attore che ha fatto avventurare milioni di ...

