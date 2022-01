Juventus, trovato l’accordo per Bentancur con il Tottenham: i dettagli (Di domenica 30 gennaio 2022) Rodrigo Bentancur si appresta a lasciare la Juve dopo quasi cinque stagioni in bianconero. Nel suo futuro il Tottenham Doppia operazione tra Juventus e Tottenham in queste ore calde di mercato. In Inghilterra andranno Bentancur e Kulusevski. Due operazioni slegate per costi e cifre. L’uruguaiano andrà agli Spurs dopo che le due società hanno trovato l’accordo sulla base di 19 milioni più 6 di bonus e altri aggiuntivi ma difficilmente raggiungibili. Pronta la nuova avventura per il centrocampista. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 30 gennaio 2022) Rodrigosi appresta a lasciare la Juve dopo quasi cinque stagioni in bianconero. Nel suo futuro ilDoppia operazione train queste ore calde di mercato. In Inghilterra andrannoe Kulusevski. Due operazioni slegate per costi e cifre. L’uruguaiano andrà agli Spurs dopo che le due società hannosulla base di 19 milioni più 6 di bonus e altri aggiuntivi ma difficilmente raggiungibili. Pronta la nuova avventura per il centrocampista. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

