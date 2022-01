Juventus, striscione dei tifosi contro la Fiorentina: “non contate un c…o” [FOTO] (Di domenica 30 gennaio 2022) I tifosi della Juventus hanno risposto a quelli della Fiorentina, è sempre più alta la tensione dopo il passaggio di Vlahovic ai bianconeri. Le reazioni delle due tifoserie sono state completamente diverse, i bianconeri sono in delirio per l’arrivo di un calciatore in grado di spostare gli equilibri, i viola hanno contestato pesantemente il calciatore e la dirigenza. Anche i tifosi della Juventus hanno deciso di uscire allo scoperto attraverso uno striscione. “Di Firenze vanto e gloria?!? Ma nemmeno i vostri giocatori ne hanno memoria. La verità è che non contate un c….o!. Viola m…a”, la firma è di Viking Juve. Lo striscione è stato subito rimosso dalla Digos ed è stato esposto all’esterno dello stadio Franchi, dal lato della Curva Fiesole. Al momento ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 30 gennaio 2022) Idellahanno risposto a quelli della, è sempre più alta la tensione dopo il passaggio di Vlahovic ai bianconeri. Le reazioni delle due tifoserie sono state completamente diverse, i bianconeri sono in delirio per l’arrivo di un calciatore in grado di spostare gli equilibri, i viola hanno contestato pesantemente il calciatore e la dirigenza. Anche idellahanno deciso di uscire allo scoperto attraverso uno. “Di Firenze vanto e gloria?!? Ma nemmeno i vostri giocatori ne hanno memoria. La verità è che nonun c….o!. Viola m…a”, la firma è di Viking Juve. Loè stato subito rimosso dalla Digos ed è stato esposto all’esterno dello stadio Franchi, dal lato della Curva Fiesole. Al momento ...

Advertising

GiovaAlbanese : E all'esterno della Continassa, ingresso sede #Juventus, compare uno striscione per #Vlahovic ?? @Gazzetta_it - Sport_Fair : Striscione dei tifosi della #Juventus contro la #Fiorentina: è tensione sempre più alta dopo il passaggio di… - andre20____ : RT @MatthijsPog: Non sto realizzando che la curva Juventus ha messo questo striscione al FRANCHI. - marcuzzo27 : Il gobbo va a Firenze nella notte mentre tutti dormono per mettere lo striscione… siete senza palle … #Juventus - misorecordsuk : Vlahovic: striscione ultrà Juve contro i tifosi viola davanti alla Fiesole #Juve #Juventus -