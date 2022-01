Juventus, si sblocca l’affare Bentancur-Tottenham: merito di Ndombele (Di domenica 30 gennaio 2022) Calciomercato Juve: il Tottenham ha trovato l’accordo con il Lione per Ndombele e ora si può tuffare su Bentancur Secondo quanto riferito da RMC Sport, Lione e Tottenham hanno trovato l’accordo per il passaggio di Tanguy Ndombele in Ligue 1. Operazione conclusa sulla base del prestito con diritto di riscatto. L’addio di Ndombele fa sorridere anche la Juve, visto che si sblocca anche il passaggio di Bentancur al Tottenham. Dopo Kulusevski, dunque, anche l’uruguaiano è pronto a raggiungere Conte. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 30 gennaio 2022) Calciomercato Juve: ilha trovato l’accordo con il Lione pere ora si può tuffare suSecondo quanto riferito da RMC Sport, Lione ehanno trovato l’accordo per il passaggio di Tanguyin Ligue 1. Operazione conclusa sulla base del prestito con diritto di riscatto. L’addio difa sorridere anche la Juve, visto che sianche il passaggio dial. Dopo Kulusevski, dunque, anche l’uruguaiano è pronto a raggiungere Conte. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

