Juventus | Kulusevski | “Sono stato bene qui | spero di tornare un giorno”

(Di domenica 30 gennaio 2022) Dejan lascia l'Italia e parte per Londra: lo attende il Tottenham.

La 'finestra' del mercato invernale si chiuderà, domani alle 20, nel segno della. La società bianconera è davvero scatenata, e dopo il colpo Vlahovic ha messo a segno anche ...di("..."Sono stato bene qui, un giorno potrei tornare" TORINO - Dejansta per dire addio alla. L'esterno svedese ha lasciato Torino per raggiungere Londra, dove ad attenderlo c'è la firma del contratto con il Tottenham di Antonio Conte. "Sono stato ..."Il #Tottenham prende dalla #Juventus #Kulusevski e #Bentancur, la #Juventus #Vlahovic e #Zakaria: sarà molto interessante vedere come renderanno con #Conte e #Allegri e se faranno ...Kulusevski in viaggio verso Londra – Dejan Kulusevski è finalmente in partenza verso Londra. Il calciatore svedese ha detto addio alla Serie A diverse stagioni vissute tra Atalanta, Parma e soprattut ...