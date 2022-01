Juventus, Kulusevski al Tottenham: i dettagli dell’operazione (Di domenica 30 gennaio 2022) La Juventus cede Dejan Kulusevski al Tottenham: l’operazione portata avanti dall’agente ha accontentato entrambe le parti Juventus e Tottenham hanno trovato l’accordo per la cessione di Kulusevski. Il classe 2000 svedese andrà alla corte di Conte. L’agente Lucci, intermediario della trattativa, ha accontentato entrambe le parti. Prestito oneroso a 5 milioni di euro con riscatto in caso di Champions League a 40 milioni per gli inglesi. A riferirlo Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 30 gennaio 2022) Lacede Dejanal: l’operazione portata avanti dall’agente ha accontentato entrambe le partihanno trovato l’accordo per la cessione di. Il classe 2000 svedese andrà alla corte di Conte. L’agente Lucci, intermediario della trattativa, ha accontentato entrambe le parti. Prestito oneroso a 5 milioni di euro con riscatto in caso di Champions League a 40 milioni per gli inglesi. A riferirlo Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

