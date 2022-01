Juventus, Bentancur-Kulusevski al Tottenham. E’ fatta (Di domenica 30 gennaio 2022) Dopo aver raggiunto l`accordo per il prestito di Kulusevski, nella notte raggiunto l'accordo sulla base del prestito con obbligo di riscatto intorno ai 40 milioni. L`uruguaiano invece è stato valutato 20 milioni. Questo doppio accordo da 60 milioni con gli Spurs dà il via all`operazione per l`arrivo di Denis Zakaria in bianconero. Con il Borussia Moenchengladbach c`è un`ipotesi di intesa sulla base di 5 milioni di euro, mentre con Zakaria è da tempo stato definito un contratto quinquennale da 3 milioni netti a stagione. Leggi su ilfogliettone (Di domenica 30 gennaio 2022) Dopo aver raggiunto l`accordo per il prestito di, nella notte raggiunto l'accordo sulla base del prestito con obbligo di riscatto intorno ai 40 milioni. L`uruguaiano invece è stato valutato 20 milioni. Questo doppio accordo da 60 milioni con gli Spurs dà il via all`operazione per l`arrivo di Denis Zakaria in bianconero. Con il Borussia Moenchengladbach c`è un`ipotesi di intesa sulla base di 5 milioni di euro, mentre con Zakaria è da tempo stato definito un contratto quinquennale da 3 milioni netti a stagione.

