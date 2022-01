Juve | news mercato | Zakaria in arrivo da Borussia

Leggi su italiasera

(Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) – Fuori Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur, dentro Denis. Continua senza sosta ildellantus, che dopo aver definito la cessione dell'uruguayano e dello svedese al Tottenham sta per formalizzare, secondo ledi Sky Sport, l'acquisto del centrocampista svizzero delMonchengladbach. La trattativa con il club tedesco è proseguita nelle ultime ore e si è giunti ad un accordo: per l'del giocatore, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, affare in chiusura sulla base di 3,5 milioni di euro come parte fissa, più 3,5 milioni di bonus.