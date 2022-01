Italia, quasi un milione settecentomila over 50 non vaccinati: da martedì l’obbligo Dati diffusi dal ministero della Salute sulla campagna anti corona virus (Di domenica 30 gennaio 2022) Sono oltre 1,68 milioni gli ultracinquantenni Italiani non ancora vaccinati contro il corona virus. Dall’1 febbraio obbligo vaccinale pena sanzioni, più gravi in caso di violazione nel luogo di lavoro. —– Immagini diffuse dal ministero della Salute. L'articolo Italia, quasi un milione settecentomila over 50 non vaccinati: da martedì l’obbligo <small class="subtitle">Dati diffusi dal ministero della Salute sulla campagna anti corona virus</small> proviene ... Leggi su noinotizie (Di domenica 30 gennaio 2022) Sono oltre 1,68 milioni gli ultracinquantennini non ancoracontro il. Dall’1 febbraio obbligo vaccinale pena sanzioni, più gravi in caso di violazione nel luogo di lavoro. —– Immagini diffuse dal. L'articoloun50 non: da dal proviene ...

Ultime Notizie dalla rete : Italia quasi Racconti del Risorgimanto ...del Risorgimento (Garzanti 2021) di Gabriele Pedullà è dunque in primo luogo presentare quasi ... partigiano o appartenente ad altro movimento collettivo, ha, per lo meno in Italia o in quanto giovane, ...

Realismo magico a Palazzo Reale ... un mozzicone di sigaretta e una sigaretta ancora fumante ma quasi del tutto incenerita. Sulla ... la biografia del dittatore, che vendette un milione e mezzo di copie in Italia e all'estero fu tradotta ...

Viaggi d’istruzione non consentiti in quasi tutta Italia: si possono fare soltanto in zona bianca Orizzonte Scuola Coldiretti: l'obbligo vaccinale fa scattare l'allarme in vista dei raccolti Camerieri, cuochi, pizzaioli e personale di sala sono merce rara anche a Prato. Molte attività sono ancora a caccia di personale, ma senza risultati. La carenza di personale è un problema ...

Nordio va oltre Fd’I 90 voti di protesta Doveva avere i 63 voti dei grandi elettori di Fratelli d’Italia, compatti come un sol uomo, nelle ultime tre votazioni nel sostenere il proprio candidato al Quirinale: l’ex magistrato Carlo Nordio (fo ...

