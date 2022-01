Isola dei Famosi, scelto l’inviato: il nome spiazza tutti (Di domenica 30 gennaio 2022) Altre novità in arrivo per tutti i fan dell’Isola dei Famosi. Infatti la produzione ha annunciato da poco l’inviato: nome a sorpresa. Inizia a prendere forma il cast dell’Isola dei Famosi, con la produzione che ha deciso anche di annunciare l’inviato dall’Isola di Palapa in Honduras. A sorpresa il ruolo non sarà ricoperto né da Massimiliano Rosolino, né da Alvise Rigo. Il logo del famoso reality show di Mediaset (via Screenshot)Continua ad arricchirsi il cast dell’Isola dei Famosi, il reality che prenderà il via subito dopo la fine del GF Vip. Infatti la casa del Grande Fratello chiuderà i battenti il prossimo 14 marzo, concludendo l’edizione più lunga di sempre del reality. Ma gli ... Leggi su vesuvius (Di domenica 30 gennaio 2022) Altre novità in arrivo peri fan dell’dei. Infatti la produzione ha annunciato da pocoa sorpresa. Inizia a prendere forma il cast dell’dei, con la produzione che ha deciso anche di annunciaredall’di Palapa in Honduras. A sorpresa il ruolo non sarà ricoperto né da Massimiliano Rosolino, né da Alvise Rigo. Il logo del famoso reality show di Mediaset (via Screenshot)Continua ad arricchirsi il cast dell’dei, il reality che prenderà il via subito dopo la fine del GF Vip. Infatti la casa del Grande Fratello chiuderà i battenti il prossimo 14 marzo, concludendo l’edizione più lunga di sempre del reality. Ma gli ...

Advertising

GiansandroMerli : RT @scandura: ?? Concesso (finalmente) lo sbarco dei Naufraghi a bordo di #AitaMari al porto di #Lampedusa*. La ONG era rimasta bloccata pe… - infoitcultura : Mediaset: Can Yaman all'isola dei Famosi? Offerta shock: 70mila euro a puntata per il sì - infoitcultura : Isola dei Famosi 2022, cosa cambia nella nuova edizione - infoitcultura : Il sogno dei fan: Can Yaman all'Isola dei Famosi? L'indiscrezione - infoitcultura : Isola dei Famosi, ritorno della super big vincitrice: dopo il trionfo di nuovo concorrente? -