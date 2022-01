Irlanda del Nord, a 50 anni dalla ‘Bloody Sunday’, Londonderry ricorda il tragico evento (Di domenica 30 gennaio 2022) Londonderry ricorda il tragico Bloody Sunday di 50 anni fa, quando i soldati britannici spararono contro la folla disarmata di una protesta per i diritti civili. I morti furono 14 in un evento che segna l’inizio dei “Troubles” in Irlanda del Nord. Fra la folla che si è riunita per marciare lungo il percorso della manifestazione del 1972 c’erano i parenti delle vittime, con le foto dei loro cari, ma anche il ministro degli Esteri irlandese Simon Coveney, la presidente del Sinn Fein Mary Lou McDonald, e il vice primo ministro dell’Irlanda del Nord Michelle O’Neill. Londonderry ricorda il tragico Bloody Sunday di 50 anni f A guidare la marcia vi erano ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 30 gennaio 2022)ilBloody Sunday di 50fa, quando i soldati britci spararono contro la folla disarmata di una protesta per i diritti civili. I morti furono 14 in unche segna l’inizio dei “Troubles” indel. Fra la folla che si è riunita per marciare lungo il percorso della manifestazione del 1972 c’erano i parenti delle vittime, con le foto dei loro cari, ma anche il ministro degli Esteri irlandese Simon Coveney, la presidente del Sinn Fein Mary Lou McDonald, e il vice primo ministro dell’delMichelle O’Neill.ilBloody Sunday di 50f A guidare la marcia vi erano ...

Advertising

fattoquotidiano : Irlanda del Nord, a 50 anni dalla Bloody Sunday la beffa per un parente delle vittime: “Indagato per aver rivelato… - ciropellegrino : #SundayBloodySunday, 30 gennaio 1972: a Derry, in #Irlanda del Nord, 26 civili colpiti dall'esercito britannico che… - vaticannews_it : #30gennaio #BloodySunday50 - La 'domenica di sangue' del 1972 a #Derry rimane ancora una ferita aperta. Le inchiest… - fortimar : RT @unoscribacchino: Il #30gennaio 1972 a #Derry in Irlanda del Nord soldati del 1º battaglione del reggimento paracadutisti dell'esercito… - MISTAKE74594743 : RT @Tg3web: 50 anni fa, a Derry, i soldati inglesi spararono su una folla di manifestanti disarmati, uccidendo 14 persone. Un massacro pass… -