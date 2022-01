Irlanda del Nord | a 50 anni dalla Bloody Sunday la beffa per un parente delle vittime | “Indagato per aver rivelato il nome di un militare sospettato della strage”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 gennaio 2022) ‘There is no British justice’, non esiste una giustizia britca. Nel 50esimoversarioDomenica Insanguinata a Derry, indel, i leadercampagnaMarch hanno scelto una frase iconica che meglio di altre inquadra la realtà. A mezzo secolo, oggi, dall’eccidio di 14 manifestanti del Civil Rights Movement (13 rimasti sull’asfalto e 1 morto qualche giorno dopo in ospedale) ai quali si aggiunsero una ventina di feriti gravi che avevano partecipato alla Marcia, a latitare sembra proprio essere la giustizia britca. Nel giugno scorso la procurairlandese ha vibrato l’ennesimo schiaffo in faccia ai parentie a quel ricordo ...