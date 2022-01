Inter-Milan, già da giovedì Lautaro Martinez lavorerà per il Derby di sabato (Di domenica 30 gennaio 2022) Martedì notte Lautaro Martinez in campo con la Nazionale, poi subito in aereo: l'obiettivo è fare almeno due sedute prima della super sfida. Leggi su pianetamilan (Di domenica 30 gennaio 2022) Martedì nottein campo con la Nazionale, poi subito in aereo: l'obiettivo è fare almeno due sedute prima della super sfida.

Advertising

Gazzetta_it : Perché il Milan non risponde ai colpi di Juventus e Inter #calciomercato - tvdellosport : ?? L’ #Inter ha prenotato Gianluca #Scamacca: un’operazione da circa 40 milioni complessivi che potrebbero preveder… - tvdellosport : Tra poco a #Sportitaliamercato: ??#Inter, che risposta! Il giorno di Gosens: e davanti arriva Caicedo ??#Juve, ora l… - sportli26181512 : Inter, Simone Inzaghi è guarito dal Covid: Il tecnico dei nerazzurri torna a lavorare ad Appiano alla ripresa degli… - sportli26181512 : Verso il derby: le possibili soluzioni in attacco per il Milan: Sta per cominciare la settimana che porta all’attes… -