Inter Brozovic, c’è l’accordo: attesa per l’annuncio (Di domenica 30 gennaio 2022) Marcelo Brozovic e l’Inter prolungheranno la loro storia almeno fino al 2026: attesa per l’annuncio ufficiale L’Inter e Marcelo Brozovic andranno avanti insieme. l’accordo si è già trovato tra le parti sulla base di 6 milioni di euro a stagione fino al 2026. Manca solo l’annuncio che potrebbe arrivare a mercato chiuso e dopo il derby del 5 febbraio, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport. CONTINUA SU Inter NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 30 gennaio 2022) Marceloe l’prolungheranno la loro storia almeno fino al 2026:perufficiale L’e Marceloandranno avanti insieme.si è già trovato tra le parti sulla base di 6 milioni di euro a stagione fino al 2026. Manca soloche potrebbe arrivare a mercato chiuso e dopo il derby del 5 febbraio, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport. CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

FBiasin : #Inter (ultima) - in arrivo entro breve (giorni) la risposta dell’entourage di #Brozovic alla proposta di rinnovo.… - CalcioNews24 : #Inter manca solo l'annuncio per #Brozovic ?? - emme1908 : RT @AmalaTV_: GdS - L’attesa non deve trarre in inganno: per il rinnovo di Marcelo #Brozovic con l'#Inter c'è di mezzo solo la burocrazia e… - AmalaTV_ : GdS - L’attesa non deve trarre in inganno: per il rinnovo di Marcelo #Brozovic con l'#Inter c'è di mezzo solo la bu… - gfrasc : Ma perché mia moglie ha sempre il vizio di cambiare pagina al calendario almeno tre giorni prima della fine del mes… -