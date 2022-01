Ingegnere ucciso ad Amsterdam | il legale | «Fermato presunto assassino»

(Di domenica 30 gennaio 2022) Svolta nel giallo della morte di Paolo Moroni: individuato un giovane nordafricano. Si tratterebbe di un delitto per rapina: dall’appartamento mancano numerosi oggetti di valore. Il 43enne assassinato a coltellate dopo averlo scoperto a rubare

Preso il killer di Paolo Moroni, l'italiano, originario di Allumiere (Roma),nella sua casa di Amsterdam. 'Ci è stato comunicato poco fa che è stato fermato il presunto assassino. Si tratta di un nordafricano, al ...Il presunto assassino è un cittadino nordafricano e avrebbel'italiano a coltellate. Sconosciute per ora le eventuali motivazioni. La famiglia dell'informatico 42enne è oggi in ...Secondo quanto si apprende, il presunto assassino è un cittadino nordafricano e avrebbe ucciso l'italiano a coltellate. La polizia di Amsterdam prosegue le indagini per fare piena luce sull’accaduto, ...Amsterdam, 30 gennaio 2022 - Fermato il presunto assassino di Paolo Moroni, l'ingegnere di 42 anni originario di Allumiere, trovato morto giovedì scorso nella sua casa ad Amsterdam. Moroni sarebbe sta ...