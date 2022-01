Ingegnere italiano trovato morto ad Amsterdam, si vaglia l’ipotesi di omicidio: cosa è successo a Paolo Moroni? (Di domenica 30 gennaio 2022) Un Ingegnere informatico italiano, residente ad Amsterdam, è stato trovato morto dalla polizia olandese. Il tragico evento è successo qualche giorno fa ma la Farnesina ha avvisato la famiglia soltanto ieri, Venerdì 28 Gennaio. Paolo Moroni, 43 anni, era originario di Allumiere, in provincia di Roma, ma da anni lavorava ad Amsterdam, la capitale olandese. La famiglia, titolare di un ristorante nel centro di Roma, non riusciva a contattarlo. L’ultima telefonata era stata Domenica scorsa, con il fratello e la sorella. “Era tranquillo”, hanno dichiarato i due. Adesso la famiglia, nonché tutta la comunità di Allumiere, è sconvolta. Proprio nella piazza di contrada Sant’Antonio, nella piccola cittadina di Allumiere, è ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 30 gennaio 2022) Uninformatico, residente ad, è statodalla polizia olandese. Il tragico evento èqualche giorno fa ma la Farnesina ha avvisato la famiglia soltanto ieri, Venerdì 28 Gennaio., 43 anni, era originario di Allumiere, in provincia di Roma, ma da anni lavorava ad, la capitale olandese. La famiglia, titolare di un ristorante nel centro di Roma, non riusciva a contattarlo. L’ultima telefonata era stata Domenica scorsa, con il fratello e la sorella. “Era tranquillo”, hanno dichiarato i due. Adesso la famiglia, nonché tutta la comunità di Allumiere, è sconvolta. Proprio nella piazza di contrada Sant’Antonio, nella piccola cittadina di Allumiere, è ...

