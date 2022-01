Incidente su via Torrevecchia a Roma, morto scooterista 62enne (Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) - Incidente mortale ieri sera intorno alle 19.30 a Roma in via Torrevecchia, altezza civico 649. La vittima è un 62enne che era alla guida di uno scooter. Coinvolto nell'Incidente anche un 43enne alla guida di una Ford Focus. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia di Roma Capitale del XIII Gruppo Aurelio . Entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro, la strada chiusa per permettere i rilievi e avviare i primi accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Le indagini sono tuttora in corso. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) -mortale ieri sera intorno alle 19.30 ain via, altezza civico 649. La vittima è unche era alla guida di uno scooter. Coinvolto nell'anche un 43enne alla guida di una Ford Focus. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia diCapitale del XIII Gruppo Aurelio . Entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro, la strada chiusa per permettere i rilievi e avviare i primi accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Le indagini sono tuttora in corso.

