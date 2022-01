In Lombardia calano i ricoveri e il tasso di positività: 14.558 nuovi casi. A Bergamo +1.489 (Di domenica 30 gennaio 2022) Con 147.338 tamponi eseguiti, è di 14.558 il numero di nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia, con una percentuale in discesa al 9,8%. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 30 gennaio 2022) Con 147.338 tamponi eseguiti, è di 14.558 il numero dipositivi al Coronavirus registrati in, con una percentuale in discesa al 9,8%.

