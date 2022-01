In Italia ci sono stati 104.065 nuovi casi e 235 morti. La positività scende al 12,7% (Di domenica 30 gennaio 2022) AGI - sono 104.065 i nuovi casi di positività al Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia a fronte di 818.169 tamponi effettuati contro i 137.147 del giorno precedente su 999.490 tamponi. Il tasso di positività scende così dal 13,7 al 12,7%. I morti sono 235 che portano il totale a 146.149. Ricoveri in calo nei reparti ordinari degli ospedali Italiani mentre le terapie intensive fanno registrare un lieve aumento. I pazienti non in gravi condizioni risultano infatti essere 19.617 contro i 19.636 di sabato (-19) mentre in terapia intensiva restano 1.593 persone contro le 1.588 del giorno precedente. Il maggior numero dei ricoverati in Lombardia, rispettivamente 3.004 e 254, seguono Emilia Romagna (2.632 e 151) e ... Leggi su agi (Di domenica 30 gennaio 2022) AGI -104.065 idial Covid registrati nelle ultime 24 ore ina fronte di 818.169 tamponi effettuati contro i 137.147 del giorno precedente su 999.490 tamponi. Il tasso dicosì dal 13,7 al 12,7%. I235 che portano il totale a 146.149. Ricoveri in calo nei reparti ordinari degli ospedalini mentre le terapie intensive fanno registrare un lieve aumento. I pazienti non in gravi condizioni risultano infatti essere 19.617 contro i 19.636 di sabato (-19) mentre in terapia intensiva restano 1.593 persone contro le 1.588 del giorno precedente. Il maggior numero dei ricoverati in Lombardia, rispettivamente 3.004 e 254, seguono Emilia Romagna (2.632 e 151) e ...

Advertising

matteorenzi : Mantenere Mattarella al Quirinale e Draghi a Chigi è l’unico modo per lasciare l’Italia al riparo dalle strampalate… - BeppeSala : La sera della Prima della Scala si sono alzati molti 'bis!' all'indirizzo di Sergio #Mattarella. E la stessa cosa è… - espressonline : ?? Sergio #Mattarella è rieletto Presidente della Repubblica: per il capo di Stato uscente è un plebiscito. Poche or… - LLartigiano : RT @Cortez1958: @ItaliaViva @raffaellapaita Evidentemente in matematica siete somari. I voti dei vivaisti di ITALIA più morta che VIVA ovve… - jmlpyt : RT @Italia: Piste innevate, cucina gourmet e aperitivi con gli amici sono le tre cose immancabili di una settimana bianca. Vi suggeriamo 5… -