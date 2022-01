“In arrivo l’offerta di 15 milioni di euro”: l’Inter è pronta a soffiarlo al Napoli (Di domenica 30 gennaio 2022) Davide Frattesi è sicuramente uno dei nomi tenuti in considerazione dal Napoli, che tra le fila del Sassuolo monitora diversi profili, tra cui quello di Giacomo Raspadori. Tuttavia, la concorrenza per il centrocampista ex Monza è ben folta, e una squadra che ha ammesso l’Interesse è l’Inter, che avrebbe pronta già un’offerta per strapparlo ai neroverdi. Calciomercato Napoli FrattesiA rivelarlo è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, spiegando che Frattesi rappresenta una delle priorità per l’amministrato delegato Beppe Marotta. Il Sassuolo lo valuta 25 milioni di euro, mentre l’Inter non supera al momento quota 15. Discorso che molto probabilmente va a braccetto con Gianluca Scamacca, obiettivo per l’estato in casa nerazzurra. Oltre ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 30 gennaio 2022) Davide Frattesi è sicuramente uno dei nomi tenuti in considerazione dal, che tra le fila del Sassuolo monitora diversi profili, tra cui quello di Giacomo Raspadori. Tuttavia, la concorrenza per il centrocampista ex Monza è ben folta, e una squadra che ha ammessoesse è, che avrebbegià un’offerta per strapparlo ai neroverdi. CalciomercatoFrattesiA rivelarlo è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, spiegando che Frattesi rappresenta una delle priorità per l’amministrato delegato Beppe Marotta. Il Sassuolo lo valuta 25di, mentrenon supera al momento quota 15. Discorso che molto probabilmente va a braccetto con Gianluca Scamacca, obiettivo per l’estato in casa nerazzurra. Oltre ...

