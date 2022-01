Il Telegraph | Medvedev ha ereditato da Djokovic il ruolo di principe del tifo contro | «sono idioti»

(Di domenica 30 gennaio 2022) La vittoria di Nadal agli Australian Open è ovviamente commentata in ogni parte del mondo. Ilsi sofferma sia sulla straordinaria prestazione dello spagnolo (che ha rimontato da due set a zero) sia suldel pubblico che ha sostenuto in maniera sfacciata e rumorosa il vincitore. Il, con Simon Briggs, scrive che alla terza ora di gioco Nadal era sotto di due setun avversario più giovane di dieci anni. Il sudore si riversava in tali torrenti che i raccattapalle continuavano a dover pulire le pozzanghere appena dietro la linea di fondo. Ilscrive che non c’era assolutamente motivo per credere che Nadal avrebbe avuto l’energia per uscire dalla buca in cui era finito. A questo punto, però, è entrato in scena anche il pubblico della Rod Laver Arena. Punto dopo punto, ...

In realtà ildimentica che Nadal giocò l'intera finale degli Us Open 2019 controcon la spada di Damocle dei penalty point perché fu ammonito proprio all'inizio della partita. ...... un uomo che ha fatto la storia del tennis e delle calzature sportive, raccontava alche ... Zverev (campione a 21 anni nel 2018), Tsitsipas (idem nel 2019) e, che ha vinto lo scorso ...Rafael Nadal got to 21 first, breaking the men’s ...In one of the greatest comebacks after being two sets down, Rafa wins taking the match to a toe-to-to fifth set ...