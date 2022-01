Il presidente visto dalle Marche, Mariotti: 'Presidente resti. E lui ci sorrise...' (Di domenica 30 gennaio 2022) Gianfranco Mariotti, con il consueto garbo, aveva provato ad anticipare tutti lo scorso agosto: 'Quando Mattarella fu ospite al Rossini Opera Festival mia moglie gli disse: 'Presidente, non se ne vada'... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 30 gennaio 2022) Gianfranco, con il consueto garbo, aveva provato ad anticipare tutti lo scorso agosto: 'Quando Mattarella fu ospite al Rossini Opera Festival mia moglie gli disse: ', non se ne vada'...

Advertising

lucasofri : Ora, seriamente, l'avete visto questo paese? Le cose di ogni giorno, il livello delle classi dirigenti ('ho molti a… - you_trend : ?? Fumata nera anche al quinto scrutinio per la #PresidenzaDellaRepubblica: visto il numero di astensioni, la Presid… - fattoquotidiano : “LAVORIAMO PER UNA PRESIDENTE DONNA”. L’annuncio di Salvini, la conferma di Conte: l’ipotesi è Elisabetta #Belloni.… - Stefano770824 : @GassmanGassmann L'avrei ringraziata anche io presidente.... se fedele alle sue parole avesse rifiutato l'incarico,… - and_we_go : RT @formulagiaestro: vabbe Mattarella potrebbe avere il record di essere l’unico presidente ad aver visto la nazionale di calcio non andare… -