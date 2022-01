Il presidente visto dalle Marche, Elisa Di Francisca: ''È stato perfetto, lo avrei rivotato' (Di domenica 30 gennaio 2022) Da autentica mamma marchigiana, Elisa Di Francisca plaude alla concretezza della continuità che l'elezione di Sergio Mattarella alla Presidenza della Repubblica garantisce alla comunità italiana. La ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 30 gennaio 2022) Da autentica mamma marchigiana,Diplaude alla concretezza della continuità che l'elezione di Sergio Mattarella alla Presidenza della Repubblica garantisce alla comunità italiana. La ...

Advertising

lucasofri : Ora, seriamente, l'avete visto questo paese? Le cose di ogni giorno, il livello delle classi dirigenti ('ho molti a… - you_trend : ?? Fumata nera anche al quinto scrutinio per la #PresidenzaDellaRepubblica: visto il numero di astensioni, la Presid… - fattoquotidiano : “LAVORIAMO PER UNA PRESIDENTE DONNA”. L’annuncio di Salvini, la conferma di Conte: l’ipotesi è Elisabetta #Belloni.… - GraVendemini : RT @FrankesteinJun1: La vera domanda a cui quelli del #PD dovrebbero rispondere è:se non si fosse subito mosso #Renzi contro e a ruota altr… - drewsmemories : RT @formulagiaestro: vabbe Mattarella potrebbe avere il record di essere l’unico presidente ad aver visto la nazionale di calcio non andare… -