Il karate italiano piange la morte di Claudio Guazzaroni | la Fijlkam | “Ti ameremo per sempre”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : karate italiano

Il Faro Online

... iniziando il proprio percorso superando 5 - 0 lo spagnolo Jordi Valdivia, ripetendosi poi 1 - 0 sul francese Rayyan Meziane, prima di vincere la pool nel duello fratricrida contro l'altro......il nostro protagonista sappiamo che è ha un'ottima confidenza con le arti marziali come, ... Per quanto riguarda le sue origini sappiamo che il padre èe la madre proviene dal Burkina ...Si è chiusa quest'oggi la tappa di Pamplona della Serie A di karate 2022, che ha segnato il ritorno della competizione dopo due anni, in cui gli atleti italiani hanno ben figurato, riuscendo a raggiun ...Una notizia scuote il mondo del karate italiano. E’ scomparso Claudio Guazzaroni capo coach della Nazionale Italiana di karate Fijlkam. Ne da il triste annuncio la stessa Federazione sui social: “Il t ...