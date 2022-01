Il direttore del Riformista risponde a Salvini: "Mai detto che si droga" (Di domenica 30 gennaio 2022) Zaia e Fedriga difendono il loro leader Di: Redazione Sardegna Live Matteo Salvini si scaglia contro il quotidiano il Riformista , accusato dal leader della Lega di aver insinuato in un articolo del ... Leggi su sardegnalive (Di domenica 30 gennaio 2022) Zaia e Fedriga difendono il loro leader Di: Redazione Sardegna Live Matteosi scaglia contro il quotidiano il, accusato dal leader della Lega di aver insinuato in un articolo del ...

Advertising

fattoquotidiano : FUORIONDA DI MENTANA Sta parlando Conte e il direttore del Tg La7 si lascia scappare questa frase [Video]… - PadovaCalcio : Il Calcio Padova comunica che il ruolo di responsabile dell'area tecnica e di direttore sportivo del Calcio Padova… - FratellidItalia : ?? Diminuire la concentrazione del virus attraverso la ventilazione meccanica. Lo sostiene anche il direttore sanita… - zavod01 : RT @Gitro77: Nel '92 Mattarella è il candidato DC più votato. Lavorerà per l'abolizione del proporzionale in favore del maggioritario (Matt… - annalisapanello : RT @janavel7: non per nulla era stato il miglior direttore della Stampa prima e del Corriere poi negli ultimi trent'anni. -