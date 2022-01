Il delitto di Cogne | il documentario a vent’anni dalla vicenda

(Di domenica 30 gennaio 2022) Va in onda questa sera la prima parte de Ildi, ildedicato a uno dei casi giudiziari più famosi in assoluto della cronaca nera italiana, a cui da sempre ruotano attorno una grande attenzione mediatica e...

"Anna Maria Franzoni tradita da ciabatte"/di: "Un pm svelò la prova?" Subito i tabloid d'Oltremanica hanno provato a fare chiarezza sulla vicenda e fra questi rientra anche il 'Mirror',...Maria Del Savio Bonaudo, procuratore capo di Aosta all'epoca deldi, nel quale morì il piccolo Samuele Lorenzi, ha sottolineato come Anna Maria Franzoni sia 'colpevole, ne sono convinta. Ma non perché sia stata condannata in tutti i gradi di giudizio, ...... l'autore del delitto sarebbe certamente identificabile nella madre del piccolo. Infatti nessuno al di fuori di Annamaria sarebbe potuto entrare furtivamente nella villa di Cogne, avendo solamente ...A vent’anni dal delitto di Cogne Maria Del Savio Bonaudo, procuratrice capo di Aosta quando si consumò il delitto, è tornata a parlare di ...