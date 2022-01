Il commento del Financial Times sulla rielezione di Mattarella: «Classe politica egoista, con deplorevoli carenze» (Di domenica 30 gennaio 2022) «Una Classe politica italiana egoista ha evitato il disastro all’ultimo momento». Si intitola così il commento del Financial Times alla rielezione di Sergio Mattarella al Colle, avvenuta ieri, 29 gennaio, all’ottava votazione. «La rielezione di Mattarella lascia seri dubbi sul fatto che i politici dell’Italia, muovendosi per un vantaggio in vista delle elezioni parlamentari del prossimo anno, siano in grado di avere maggior senso di responsabilità per il Paese, che si trova in un momento così critico del suo sviluppo». Il FT ha sottolineato le «deplorevoli carenze dei partiti politici della Seconda Repubblica» emerse in questa vicenda. Secondo il quotidiano, i partiti «si sono ... Leggi su open.online (Di domenica 30 gennaio 2022) «Unaitalianaha evitato il disastro all’ultimo momento». Si intitola così ildelalladi Sergioal Colle, avvenuta ieri, 29 gennaio, all’ottava votazione. «Ladilascia seri dubbi sul fatto che i politici dell’Italia, muovendosi per un vantaggio in vista delle elezioni parlamentari del prossimo anno, siano in grado di avere maggior senso di responsabilità per il Paese, che si trova in un momento così critico del suo sviluppo». Il FT ha sottolineato le «dei partiti politici della Seconda Repubblica» emerse in questa vicenda. Secondo il quotidiano, i partiti «si sono ...

