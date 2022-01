Hai più di 40 anni? Ecco come allungare la vita facilmente

Leggi su formatonews

(Di domenica 30 gennaio 2022) Un recente studio ha dimostrato che praticare almeno 10 minuti di attività fisica al giorno, migliora la qualità dellanegli over 40. Vediamo di cosa si tratta efunziona. 10 minuti di attività fisica negli over 40 fannolaUna recente ricerca svolta dal National Health and Nutrition Examination Survey ha scoperto che almeno 10 minuti di attività fisica al giorno possono migliorare la qualità dinegli over 40. Gli scienziati hanno esaminato quasi 5000 persone di età compresa tra i 40 e i 85monitorando i tassi di mortalità fino alla fine del 2015. I risultati sono stati sorprendenti, pensate che un aumento di 20 o 30 minuti di allenamento potrebbe salvare moltissime vite. Ma non solo hanno dimostrato che anche solo pratica 10 minuti ...