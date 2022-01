Guerra in Yemen, morti 2000 bambini soldato in 16 mesi: il futuro di una nazione che si spegne (Di domenica 30 gennaio 2022) La Guerra nella Penisola arabica non smette di mietere vittime anche tra i più piccoli. Sono quasi 2000 i bambini e gli adolescenti, di età compresa tra i 10 e i 17 anni, ad aver perso la vita nel conflitto in Yemen, scontro sanguinario che si protrae ormai da più di 7 anni. Gli Huiti, musulmani sciiti vicini all’Iran, combattono contro il governo riconosciuto dall’Arabia Saudita di Abd Rabbuh Mansur Hadi e controllano oggi la maggior parte dei territori occidentali dello Stato a sud-ovest della penisola. Per portare avanti l’offensiva, il gruppo islamico, che prende il nome dal suo fondatore Huiti, ha impiegato in più occasioni adolescenti e bambini nel conflitto. Il futuro di una nazione, già molto piccola e poco densamente abitata, che si spegne. La ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 30 gennaio 2022) Lanella Penisola arabica non smette di mietere vittime anche tra i più piccoli. Sono quasie gli adolescenti, di età compresa tra i 10 e i 17 anni, ad aver perso la vita nel conflitto in, scontro sanguinario che si protrae ormai da più di 7 anni. Gli Huiti, musulmani sciiti vicini all’Iran, combattono contro il governo riconosciuto dall’Arabia Saudita di Abd Rabbuh Mansur Hadi e controllano oggi la maggior parte dei territori occidentali dello Stato a sud-ovest della penisola. Per portare avanti l’offensiva, il gruppo islamico, che prende il nome dal suo fondatore Huiti, ha impiegato in più occasioni adolescenti enel conflitto. Ildi una, già molto piccola e poco densamente abitata, che si. La ...

