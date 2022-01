Gubbio-Grosseto | Serie C | probabili formazioni e diretta tv

(Di domenica 30 gennaio 2022) Alle 14.30 va di scena la sfida tra, match valido per il ventiquattresimo turno del Girone B diC. Una stagione totalmente differente per le due squadre, che lottano in zone della classifica diametralmente opposte. I padroni di casa sono stati autori di una buona prima parte di stagione e stazionano al settimo posto con 29 punti raccolti. Umbri in piena zona playoff, ma che dovranno assolutamente cercare i tre punti per non staccarsi ulteriormente dalle squadre che li precedono. Il Pescara, sesto, dista già sei punti e un risultato negativo degli uomini di Torrente potrebbe scavare un solco difficilmente recuperabile. Annata, fin qua, da dimenticare per il, fanalino di coda di questo Girone B. La squadra di Maurizi naviga nel fondo della classifica e i soli 15 punti racimolati sono il ...

Advertising

NazioneGrosseto : Grifone, Bruzzo è già arrivato E ora pensiamo a sistemare il Gubbio - Nazione_Umbria : Gubbio all’esame Grosseto Torrente: 'Voglio vincere' - GazzettinoL : Serie C Gir B Cesena-Olbia Fermana-Carrarese Gubbio-Grosseto Imolese-Teramo Lucchese-Ancona Matelica Montevarchi-P… - yurigalgani : Gubbio-Us Grosseto, i convocati biancorossi - - LaNotiziaQuoti : Tour de force per il Gubbio che domani alle 14.30 ospiterà il Grosseto e poi mercoledì recupera la sfida contro la… -

Ultime Notizie dalla rete : Gubbio Grosseto

Grosseto Sport

... che scenderà in campo già alle ore 12.30 con l'anticipo Cesena Olbia , mentre alle ore 14.30 sono in programma Entella Modena, Fermana Carrarese,, Imolese Teramo, Lucchese ...Alle 14:30 di domenica 30 gennaio toccherà acontendersi i tre punti in occasione della ventiquattresima giornata del girone B di Serie C 2021/2022. Potrete seguire la partita in diretta esclusiva su Eleven Sports, piattaforma ...Data, orario e come vedere in tv e streaming Gubbio-Grosseto, match del girone B di Serie C 2021/2022: diretta su Eleven Sports ...Un altro colpo di mercato per il Grosseto. Ieri la società ha perfezionato il passaggio in biancorosso del centrocampista Michele Bruzzo (nella foto), classe 1999, in prestito dal Potenza fino a fine ...