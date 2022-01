Guardia nazionale ambientale, Alberto Raggi: “Ristabilito il rispetto democratico con l’archiviazione della denuncia della polizia” (Di domenica 30 gennaio 2022) Roma – ”Sono sollevato, felice perché il Gip del Tribunale di Roma dopo 10 mesi ha definitivamente archiviato il provvedimento con cui gli uomini del Reparto prevenzione crimine della polizia con i colleghi della sezione Amministrativa e Sociale mi denunciarono accusandomi di utilizzo di segni distintivi contraffatti e raccolta, detenzione e vendita di uniformi senza licenza. Mi viene da dire, ‘c’è un giudice a Berlino’ ma quanto accaduto al Tulipark di Roma il 19 marzo del 2021 è stato per me e per i volontari della Gna un momento di umiliazione e di grave vulnus istituzionale”. Sono queste le parole di Alberto Raggi, presidente della Guardia ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 30 gennaio 2022) Roma – ”Sono sollevato, felice perché il Gip del Tribunale di Roma dopo 10 mesi ha definitivamente archiviato il provvedimento con cui gli uomini del Reparto prevenzione criminecon i colleghisezione Amministrativa e Sociale mirono accusandomi di utilizzo di segni distintivi contraffatti e raccolta, detenzione e vendita di uniformi senza licenza. Mi viene da dire, ‘c’è un giudice a Berlino’ ma quanto accaduto al Tulipark di Roma il 19 marzo del 2021 è stato per me e per i volontariGna un momento di umiliazione e di grave vulnus istituzionale”. Sono queste le parole di, presidente...

