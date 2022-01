Greenwood, la fidanzata riprende le sue violenze e le pubblica sui social (Di domenica 30 gennaio 2022) Mason Greenwood, attaccante del Manchester United, si è reso protagonista di qualcosa di incredibile ma, a suo discapito, non per quello che accade su un campo da gioco. Mason Greenwood ManUtdIn queste ore la sua fidanzata Harriet Robson ha pubblicato una serie di foto e di messaggi audio su Instagram che lasciano poco all’immaginazione a proposito di percosse che avrebbe ricevuto dall’atleta. TW: violenza e stupr0–Mason Greenwood, calciatore del Manchester United, picchiava la sua ragazza, Harriet Robson, e la costringeva ad avere rapporti con lui come si può ascoltare nell’audio alla fine del video pic.twitter.com/NqCpgd1wrd— Dria (@weirdylena) January 30, 2022 Da quanto si apprende, alla base della discussione pare esserci la volontà del giocatore di avere dei rapporti intimi con la ... Leggi su rompipallone (Di domenica 30 gennaio 2022) Mason, attaccante del Manchester United, si è reso protagonista di qualcosa di incredibile ma, a suo discapito, non per quello che accade su un campo da gioco. MasonManUtdIn queste ore la suaHarriet Robson hato una serie di foto e di messaggi audio su Instagram che lasciano poco all’immaginazione a proposito di percosse che avrebbe ricevuto dall’atleta. TW: violenza e stupr0–Mason, calciatore del Manchester United, picchiava la sua ragazza, Harriet Robson, e la costringeva ad avere rapporti con lui come si può ascoltare nell’audio alla fine del video pic.twitter.com/NqCpgd1wrd— Dria (@weirdylena) January 30, 2022 Da quanto si apprende, alla base della discussione pare esserci la volontà del giocatore di avere dei rapporti intimi con la ...

Advertising

hughzchjara : RT @giacomo1994_: Greenwood uomo di merda, perché questo sei se pesti a sangue la tua fidanzata. Mi auguro possa marcire in galera per il r… - umberto_secondo : RT @giacomo1994_: Greenwood uomo di merda, perché questo sei se pesti a sangue la tua fidanzata. Mi auguro possa marcire in galera per il r… - GiuseppeA_7 : RT @giacomo1994_: Greenwood uomo di merda, perché questo sei se pesti a sangue la tua fidanzata. Mi auguro possa marcire in galera per il r… - giacomo1994_ : Greenwood uomo di merda, perché questo sei se pesti a sangue la tua fidanzata. Mi auguro possa marcire in galera pe… - MCalcioNews : Greenwood accusato di molestie: la fidanzata Harriet Robson denuncia tutto su Instagram con foto scioccanti -