Greenwood: la fidanzata lo accusa di violenza e mostra le immagini sui social (Di domenica 30 gennaio 2022) Gravissime accuse arrivano sui social per Mason Greenwood, attaccante del Manchester United. In queste ore la sua fidanzata Harriet Robson ha pubblicato una serie di foto e di messaggi audio su Instagram che lasciano poco all'immaginazione a proposito di percosse che avrebbe ricevuto dall'atleta. La giovane ragazza si è mostrata col volto insanguinato e segni visibili di lividi recenti e più vecchi. Ma c'è di più. Infatti la fidanzata del calciatore ha pubblicato un audio registrato nel corso di quella che sembra un'accesa discussione, poi, probabilmente, terminata con della violenza. Sui social, inutile dirlo, le immagini di Harriet Robson sono subito diventate virali con tutto il web che ha condannato con fermezza quello che sembra essere stato ...

