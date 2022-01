Greenwood è nei guai, l’ex fidanzata: “Ecco cosa mi fa” (Di domenica 30 gennaio 2022) Mason Greenwood è nei guai dopo che l’ex fidanzata ha parlato pubblicamente di essere stata picchiata da lui. L’astro nascente del calcio inglese, in forza al Manchester United, dovrà subire un lungo iter fatto di perquisizioni da parte della polizia di Manchester. Harriet Robson, questo il nome della giovane, ha pubblicato una serie di stories su Instagram nelle quali faceva vedere ferite, lividi ovunque e sangue. Una situazione veramente complessa nella quale Greenwood dovrà rendere conto sia alla polizia che al suo club. I Red Devils infatti, come tanti club inglesi, hanno un rigido protocollo disciplinare da far rispettare. Una eventuale condanna o multa ai danni di Greenwood si ripercuoterà anche sulla sua carriera. Greenwood: l’ex ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 30 gennaio 2022) Masonè neidopo cheha parlato pubblicamente di essere stata picchiata da lui. L’astro nascente del calcio inglese, in forza al Manchester United, dovrà subire un lungo iter fatto di perquisizioni da parte della polizia di Manchester. Harriet Robson, questo il nome della giovane, ha pubblicato una serie di stories su Instagram nelle quali faceva vedere ferite, lividi ovunque e sangue. Una situazione veramente complessa nella qualedovrà rendere conto sia alla polizia che al suo club. I Red Devils infatti, come tanti club inglesi, hanno un rigido protocollo disciplinare da far rispettare. Una eventuale condanna o multa ai danni disi ripercuoterà anche sulla sua carriera....

edoarwsk : I tifosi difendono Greenwood perché sanno che deve fare la stessa fine di Benjamin Mendy altrimenti non se spiega c… - Luxgraph : United, Greenwood nei guai: è stato accusato di violenza domestica - ayo_itsclaire27 : RT @sarasbin: Avrei tanto non voluto sapere perché greenwood era in tendenza. Provo solo schifo e ribrezzo nei suoi confronti - sarasbin : Avrei tanto non voluto sapere perché greenwood era in tendenza. Provo solo schifo e ribrezzo nei suoi confronti - sickzboi : RT @Matteo_Ragnelli: #Greenwood spero ti facciano passare le pene dell'inferno! Vergognati essere indegno! Ho piena fiducia delle autorit… -