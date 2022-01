Green pass | mascherine | viaggi e negozi | le nuove regole in arrivo

Advertising

VittorioSgarbi : Draghi, adesso che comincia una fase nuova, dai un segnale: libera il Paese dall’inutile”Green Pass”. O vuoi passa… - AndreaVenanzoni : Roberto Speranza che invoca la revisione della legge elettorale mi fa subito pensare al green pass per accedere alla cabina elettorale - Adnkronos : #Covid, Sileri: '#Greenpass e vaccini vanno ripensati'. - LauraCarrese : Pensioni: Ecco come ritirarla senza Green Pass. Ci sono 2 metodi - ElenaMarilynch : RT @VittorioSgarbi: Draghi, adesso che comincia una fase nuova, dai un segnale: libera il Paese dall’inutile”Green Pass”. O vuoi passare a… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

Qualcosa sta cambiando, ma non come si credeva con l' addio aldal 31 gennaio . Se si viaggia rispettando alcuni requisiti infatti, non ci sarà più bisogno di obblighi di sorveglianza ..."Un non ha vaccinato ha 33 volte la possibilità di morire rispetto ad un vaccinato"illimitato per chi è vaccinato con la terza dose? "E' una delle misure al vaglio, ha una sua grossa base obiettiva. Un non ha vaccinato ha 33 volte la possibilità di morire rispetto ad un ...Cronaca - Claudio Messora ha pubblicato il seguente tweet: 'Cosa vuol dire 'green pass senza scadenza' per chi ha tre dosi? Semplice: vuol dire che questi maniaci non hanno nessuna intenzione di ...Confcommercio Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa - Carrara coglie l'occasione per riepilogare le principali regole in vigore da quella ...