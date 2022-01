Green pass e obbligo vaccinale da martedì 1 febbraio, come funzionano sanzioni (Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) – Green pass Italia e obbligo vaccinale, cosa cambia dall’1 febbraio? Il certificato verde sarà richiesto anche a chi accede ai pubblici uffici, servizi postali, bancari e dal tabaccaio. E sempre da martedì prossimo scatta l’obbligo vaccinale per gli over 50 residenti in Italia. L’obbligo rimarrà in vigore fino al 15 giugno prossimo. Senza limiti di età, invece, l’obbligo vaccinale è esteso al personale universitario, così equiparato a quello scolastico. obbligo vaccinale e sanzioni Per tutti coloro che non saranno in regola con l’obbligo vaccinale, sarà prevista una sanzione di 100 euro una tantum. ... Leggi su italiasera (Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) –Italia e, cosa cambia dall’1? Il certificato verde sarà richiesto anche a chi accede ai pubblici uffici, servizi postali, bancari e dal tabaccaio. E sempre daprossimo scatta l’per gli over 50 residenti in Italia. L’rimarrà in vigore fino al 15 giugno prossimo. Senza limiti di età, invece, l’è esteso al personale universitario, così equiparato a quello scolastico.Per tutti coloro che non saranno in regola con l’, sarà prevista una sanzione di 100 euro una tantum. ...

