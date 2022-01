Green pass e non vaccinati: dal 1 febbraio nuova stretta, ricordiamo le principali novità (Di domenica 30 gennaio 2022) Da martedì 1 febbraio il certificato verde sarà ridotto dagli attuale 9 ai 6 mesi di durata. Sarà inoltre obbligatorio per entrare nei principali negozi e attività così come sarà obbligatorio per tutti gli over 50 essere in regola con il ciclo vaccinale L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 30 gennaio 2022) Da martedì 1il certificato verde sarà ridotto dagli attuale 9 ai 6 mesi di durata. Sarà inoltre obbligatorio per entrare neinegozi e attività così come sarà obbligatorio per tutti gli over 50 essere in regola con il ciclo vaccinale L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

VittorioSgarbi : Draghi, adesso che comincia una fase nuova, dai un segnale: libera il Paese dall’inutile”Green Pass”. O vuoi passa… - VittorioSgarbi : Non si capisce per quale ragione Draghi continui a mantenere il “Green Pass”. - AndreaVenanzoni : Roberto Speranza che invoca la revisione della legge elettorale mi fa subito pensare al green pass per accedere alla cabina elettorale - miozzia_ruri : @VittorioSgarbi @stampasgarbi Draghi che toglie il green pass e obbligo vaccinale (in pieno stile nazista), è come… - Salvato27591666 : RT @VittorioSgarbi: Draghi, adesso che comincia una fase nuova, dai un segnale: libera il Paese dall’inutile”Green Pass”. O vuoi passare a… -