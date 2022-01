Gravina: “Mattarella è un dono per il Paese e per lo sport italiano” | News (Di domenica 30 gennaio 2022) Gabriele Gravina ha espresso il suo pensiero in merito alla rielezione di Sergio Mattarella come Presidente della Repubblica Leggi su pianetamilan (Di domenica 30 gennaio 2022) Gabrieleha espresso il suo pensiero in merito alla rielezione di Sergiocome Presidente della Repubblica

Advertising

sportli26181512 : Gravina: 'Mattarella è un dono per il Paese e per lo sport italiano. Buon lavoro, Presidente': Gabriele Gravina, pr… - MilanNewsit : Gravina: 'Mattarella è un dono per il Paese e per lo sport italiano. Buon lavoro, Presidente' - sportface2016 : Il messaggio di #Gravina per #Mattarella: 'Personalità di altissimo spessore' -