Gran Bretagna offre alla Nato un ingente dispiegamento di truppe in Europa (Di domenica 30 gennaio 2022) LONDRA – La Gran Bretagna è pronta ad offrire alla Nato un “ingente” dispiegamento di truppe, armi, navi da guerra e jet in Europa. Lo ha annunciato il primo ministro britannico Boris Johnson (foto), in risposta alla crescente “ostilità russa” nei confronti dell’Ucraina. “Questo pacchetto invierebbe un chiaro messaggio al Cremlino: non tollereremo la loro attività destabilizzante e staremo sempre al fianco dei nostri alleati della Nato di fronte all’ostilità russa”, ha affermato il premier inglese in una nota. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 30 gennaio 2022) LONDRA – Laè pronta ad offrireun “di, armi, navi da guerra e jet in. Lo ha annunciato il primo ministro britannico Boris Johnson (foto), in rispostacrescente “ostilità russa” nei confronti dell’Ucraina. “Questo pacchetto invierebbe un chiaro messaggio al Cremlino: non tollereremo la loro attività destabilizzante e staremo sempre al fianco dei nostri alleati delladi fronte all’ostilità russa”, ha affermato il premier inglese in una nota. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

MediasetTgcom24 : Nato, la Gran Bretagna offre un ingente dispiegamento di truppe in Europa #nato #europa #ue #regnounito #uk… - GianvitoPuglies : La Gran Bretagna vuole dispiegamento di forze - skoda130sl : Guardo il gallese, che va in giro per la Gran Bretagna in cerca di oggetti da restaurare, solo per poter vedere per… - modamanager : @daniela58820341 @eretico_l @Hero9004 @CogitoE59884356 @Diesira3 @avinumalkeinu @laboccadellave4 @laperlaneranera… - Carl160199 : @GabrieleConflit Non a caso in questa isola di merda è confinata metà della feccia uscita dalla Gran Bretagna. L'al… -