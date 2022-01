Giuliano Ferrara, le due impensabili richieste dopo l'infarto: perché l'Elefantino è un gigante (Di domenica 30 gennaio 2022) Un tweet della moglie, Anselma Dell'Olio, porta buone notizie sullo stato di salute di Giuliano Ferrara, ricoverato all'ospedale di Grosseto dopo un infarto. «L'Elefantino fa ottimi progressi. Ha chiesto gli occhiali e un libro», ha scritto la consorte del fondatore del Foglio, che è stato operato di angioplastica. «Intanto gli ho dato Il Foglio Weekend con Review. Dante - ribattezzato Denti Alighieri - arriva nel pomeriggio». Ferrara, che ha da poco compiuto settant' anni, è ricoverato nel reparto di terapia intensiva del nosocomio toscano, nella sua Maremma dove ama trascorrere i periodi di riposo e dove ha passato gran parte del periodo con le restrizioni causa pandemia. «Sta migliorando», conferma Dell'Olio all'AdnKronos. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 30 gennaio 2022) Un tweet della moglie, Anselma Dell'Olio, porta buone notizie sullo stato di salute di, ricoverato all'ospedale di Grossetoun. «L'fa ottimi progressi. Ha chiesto gli occhiali e un libro», ha scritto la consorte del fondatore del Foglio, che è stato operato di angioplastica. «Intanto gli ho dato Il Foglio Weekend con Review. Dante - ribattezzato Denti Alighieri - arriva nel pomeriggio»., che ha da poco compiuto settant' anni, è ricoverato nel reparto di terapia intensiva del nosocomio toscano, nella sua Maremma dove ama trascorrere i periodi di riposo e dove ha passato gran parte del periodo con le restrizioni causa pandemia. «Sta migliorando», conferma Dell'Olio all'AdnKronos.

