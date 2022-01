Advertising

fanpage : Migliorano le condizioni di #GiulianoFerrara - matteosalvinimi : Auguri di pronta guarigione! - GiuseppeConteIT : Siamo al fianco di Giuliano Ferrara in queste ore difficili. Forza! - ilmessaggeroit : #giuliano ferrara come sta? La moglie: «È fuori dalla terapia intensiva, sta sempre meglio» - StraNotizie : Giuliano Ferrara fuori da terapia intensiva, 'sta sempre meglio' -

Ultime Notizie dalla rete : Giuliano Ferrara

E' la moglie del giornalista ad aggiornare sulle sue condizioni di salute con un affettuoso tweet.è da giovedì in prognosi riservata all'ospedale di Grosseto dopo un infarto avuto, nella sua proprietà in Maremma, a Scansano, paese dove soggiorna a lungo. Adesso si trova ricoverato ...Read More In Evidenza Condizioni: la moglie, 'Sta migliorando' 28 Gennaio 2022 "Sì, glielo confermo:fortunatamente sta migliorando". A dirlo all'Adnkronos è la moglie di ...(Adnkronos) – Il giornalista Giuliano Ferrara, 70 anni compiuti lo scorso 7 gennaio, non è più ricoverato in terapia intensiva dopo l’attacco cardiaco che lo ha colpito nei giorni scorsi: i medici del ...Malore per il giornalista Giuliano Ferrara, è stato ricoverato ieri sera all'ospedale Misericordia di .... Sottoposto ad angioplastica nella notte, l'intervento è riuscito ed è stabile ma il giornalis ...