Giulia Salemi e il quarto compleanno di Margherita | La dedica VIDEO

Leggi su 361magazine

(Di domenica 30 gennaio 2022)pochi minuti fa ha condiviso con i suoi follower un teneroche la ritrae con sua sorella, che tra una settima compirà quattro anni Spessocondivide con i fan i suoi amori: la sua famiglia con mamma Fariba e papà Mario e la piccola, la sorellina dell’influencer. E non solo, l’amore per il suo Pierpaolo Pretelli, con il quale sono fidanzati da un anno. Loro due si sono conosciuti dentro la casa di Cinecittà, al Grande Fratello Vip 5. Da allora sono felici insieme e sono cresciuti come coppia ma anche professionalmente. Poco fa, la bella influencer italo-persiana ha condiviso undei momenti più belli trascorsi con la sua. Manca una settimana al ...