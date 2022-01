Giorno della Memoria 2022 – Omaggio alla pietra d’inciampo in ricordo di Giovanni Antonio Vacca (Di domenica 30 gennaio 2022) L’Associazione dei Sardi in Torino “A.Gramsci” partecipa anche quest’anno alle celebrazioni della Giorno della Memoria. Domenica 30 gennaio, il sodalizio renderà Omaggio alla “pietra d’inciampo” – posta il 15 gennaio 2016 – in Piazza Peyron n.13 a Torino, in ricordo di Giovanni Antonio Vacca avvocato di Ovodda deportato e ucciso a Buchenwald, pietra adottata dall’Associazione. Appuntamento alle ore 10.45 quando ad attendere i partecipanti al percorso cittadino in bicicletta “Pedaliamo nella Memoria” organizzato dall’associazione “Bici e dintorni”, ci saranno tra gli altri, il Presidente dell’Associazione Sardi Gramsci di Torino Matteo Mereu e il ... Leggi su nuovasocieta (Di domenica 30 gennaio 2022) L’Associazione dei Sardi in Torino “A.Gramsci” partecipa anche quest’anno alle celebrazioni. Domenica 30 gennaio, il sodalizio renderà” – posta il 15 gennaio 2016 – in Piazza Peyron n.13 a Torino, indiavvocato di Ovodda deportato e ucciso a Buchenwald,adottata dall’Associazione. Appuntamento alle ore 10.45 quando ad attendere i partecipanti al percorso cittadino in bicicletta “Pedaliamo nella” organizzato dall’associazione “Bici e dintorni”, ci saranno tra gli altri, il Presidente dell’Associazione Sardi Gramsci di Torino Matteo Mereu e il ...

