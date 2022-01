Gianni Sperti | avete mai visto la sorella? E’ uno spettacolo

Advertising

CronacaSocial : UeD: Gianni Sperti smaschera il cavaliere. Sul telefono di Biagio Di Maro ci sono delle chat con una cantante famos… - gaiaschnapp : RT @ThisCasino: Quella voglia di mandare gianni sperti a controllare il registro chiamate sul telefono di costui #CePostaPerTe https://t.… - JPrejalmini : RT @ThisCasino: Quella voglia di mandare gianni sperti a controllare il registro chiamate sul telefono di costui #CePostaPerTe https://t.… - a_nothersoul : RT @ThisCasino: Quella voglia di mandare gianni sperti a controllare il registro chiamate sul telefono di costui #CePostaPerTe https://t.… - hypnotart : RT @ThisCasino: Quella voglia di mandare gianni sperti a controllare il registro chiamate sul telefono di costui #CePostaPerTe https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Sperti

Formatonews

Come molti di voi ricorderanno, i due erano stati molto criticati in studio soprattutto da Tina Cipollari eperché si presentarono raccontando che Ciprian era andato a casa della ...Lo aveva confessato a Maria De Filippi, ma per lei e il giovane non c'era stato scampo: una pioggia di critiche era caduta su di loro da parte die Tina Cipollari . Non solo: molti ...Andrea Nicole Conte svela perché non ha replicato agli attacchi di Tina e Gianni: ecco le dichiarazioni dell'ex tronista.Torna una coppia molto discussa a Uomini e Donne: ad anticiparlo è la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover di Lorenzo Pugnaloni.