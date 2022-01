Gianni Brezza | chi era il marito di Loretta Goggi | “Lasciò sua moglie per me”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 30 gennaio 2022), chi era ildi: “Ha lasciato laper me”., classe 1937, aveva 74 anni quando è morto a Roma. Nato a Pola, in Croazia, il suo vero cognome era Brezach. Prima di entrare nel mondo dello spettacolo,si era arruolato nella Marina Militare, perché fin da piccolo era un grande amante del mare. Durante il servizio viene scelto dal regista Francesco De Roberti come attore per il film Ragazze della marina del 1958. Da allora in poI la sua carriera si è divisa tra l’amore per la danza e il cinema. È diventato famoso per essere il primo ballerino negli spettacoli di varietà serali della Rai tra gli anni Sessanta e Settanta e per il suo sodalizio professionale e sentimentale con la ...