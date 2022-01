Georgina Rodriguez: «Così Cristiano Ronaldo si è innamorato di me» (Di domenica 30 gennaio 2022) L'ex commessa di Gucci si è raccontata in Soy Georgina, serie Netflix: «So cosa vuol dire avere niente e so cosa significa avere tutto» Leggi su vanityfair (Di domenica 30 gennaio 2022) L'ex commessa di Gucci si è raccontata in Soy, serie Netflix: «So cosa vuol dire avere niente e so cosa significa avere tutto»

Advertising

sportface2016 : Cristiano #Ronaldo e i malumori al #ManchesterUnited, #Georgina lo spalleggia: 'Amavo vivere a Torino...' - JuventusUn : #Juventus I malumori di #Ronaldo, #GeorginaRodriguez nostalgica: 'Amavo #Torino, via per colpa di..' LA VERITA'?… - LaMaiNaGioia : Sogno della vita: fare l'amica di Georgina Rodriguez che riceve borse Hermes e gira il mondo per accompagnarla.… - GretaSmara : Non Georgina Rodriguez che lavorava da Gucci un giorno entra Cristiano Ronaldo la nota, si innamora perdutamente di… - Anna_Bolena_ : Nuovo obiettivo della vita diventare amica di Georgina Rodriguez #SoyGeorgina -