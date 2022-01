Gazzetta: il Napoli ha deciso di puntare su Meret. Pronto il rinnovo a 2,5 milioni a stagione (Di domenica 30 gennaio 2022) Il Napoli ha deciso: basta dualismi, punterà su Alex Meret. Ospina potrebbe andare al Real e comunque ha 33 anni compiuti. Il friulano è giovane, 24 anni soltanto e può rappresentare il futuro. Anche in un’ottica di riduzione degli ingaggi, che è la strategia perseguita dal club di De Laurentiis. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. L’ingaggio di Ospina attualmente si aggira sui 2 milioni di euro. Quello di Meret su 1 milione. “La trattativa per il rinnovo sta già preparando altre cifre (tra i 2 e i 2,5 milioni), ma sempre contenute in quel limite fissato nella nuova media degli ingaggi: non oltre i 3,5 a stagione”. E Meret? Per rinnovare chiede solo delle garanzie sulle presenze. “Per rinnovare Meret ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 30 gennaio 2022) Ilha: basta dualismi, punterà su Alex. Ospina potrebbe andare al Real e comunque ha 33 anni compiuti. Il friulano è giovane, 24 anni soltanto e può rappresentare il futuro. Anche in un’ottica di riduzione degli ingaggi, che è la strategia perseguita dal club di De Laurentiis. Lo scrive ladello Sport. L’ingaggio di Ospina attualmente si aggira sui 2di euro. Quello disu 1 milione. “La trattativa per ilsta già preparando altre cifre (tra i 2 e i 2,5), ma sempre contenute in quel limite fissato nella nuova media degli ingaggi: non oltre i 3,5 a”. E? Per rinnovare chiede solo delle garanzie sulle presenze. “Per rinnovare...

