Futsal | il Benevento5 vince il derby di Sala Consilina | sanniti second in classifica

Leggi su anteprima24

(Di domenica 30 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti(Sa)– Quinta vittoria in trasferta in questa stagione per il Benevento 5 che ha espugnato anche l’impianto delcon un 5-3 frutto di un primo tempo perfetto disputato dai ragazzi di mister Cundari e chiuso in vantaggio per 5-1. Pronti via e dopo un tiro di Brunelli per i padroni di casa terminato di un soffio sul fondo, al 3’ è arrivato il vantaggio del Benevento 5 grazie ad un autogol di Bartilotti, estremo difensore delche ha gestito nel peggiore dei modi un innocuo rilancio dalla propria area di Matheus. I giallorossi, poi, hanno controllato la gara rischiando solo in una occasione con Brunelli che ha ritardato troppo l’assist, ma al 9’ il guizzonte lo ha trovato Mejuto per il 2-0, lesto ...