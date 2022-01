Francia, Rigoni di Asiago si rafforza sul mercato d’oltralpe: acquisita Saveurs & Nature (Di domenica 30 gennaio 2022) Rigoni di Asiago, l’azienda italiana leader nel biologico della famiglia Rigoni, ha acquisito Saveurs & Nature, azienda francese specializzata in cioccolato biologico. Partner dell’operazione Crédit Agricole FriulAdria che ha erogato un finanziamento ESG linked collegato al raggiungimento di precisi obiettivi di sostenibilità da parte dell’azienda. Fondata nel 2001, Saveurs & Nature, incarna i valori dei suoi fondatori, Valérie e Jean-Michel Mortreau, appartenenti a una famiglia di agricoltori biologici profondamente convinti dell’importanza del bio. La società, che si trova in Vandea, nel comune di Saint Sulpice Le Verdon, impiega oggi 70 dipendenti tra cui 32 Maitres Chocolatier. Con l’integrazione di Saveurs ... Leggi su ildenaro (Di domenica 30 gennaio 2022)di, l’azienda italiana leader nel biologico della famiglia, ha acquisito, azienda francese specializzata in cioccolato biologico. Partner dell’operazione Crédit Agricole FriulAdria che ha erogato un finanziamento ESG linked collegato al raggiungimento di precisi obiettivi di sostenibilità da parte dell’azienda. Fondata nel 2001,, incarna i valori dei suoi fondatori, Valérie e Jean-Michel Mortreau, appartenenti a una famiglia di agricoltori biologici profondamente convinti dell’importanza del bio. La società, che si trova in Vandea, nel comune di Saint Sulpice Le Verdon, impiega oggi 70 dipendenti tra cui 32 Maitres Chocolatier. Con l’integrazione di...

Advertising

angelobagnato : Vicenza, Rigoni fa shopping in Francia per entrare nel cioccolato bio - WineNewsIt : #MadeinItaly di successo: la @RigonidiAsiago, icona del #bio #italiano, investe in #Francia. Acquisita la… - scarci : Rigoni fa shopping in Francia: acquisita Saveurs & Nature, produttore di cioccolato biologico -