Forza Italia Benevento | “Mastella badi solo ai problemi seri della città Per altre cose non porta fortuna”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 30 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– “I Consiglieri Comunali Perifano e De Stasio, hanno duramente commentato la presenza del Sindacoa Roma, specie in riferimento alla “invadenza” televisiva. Ma il suo obiettivo, naufragato, è stato quello d’inrsi nelle trattative e coltivare obiettivi in chiave elettorale, tutti miranti esclusivamente a salvare la poltrona parlamentare-familiare. Con quale risultato? Non hatoa nessuno. Lo invitiamo, con molto rispetto, a badare al governo. I cittadini sono stanchi di ritrovarsi in unapoco curata. La segnaletica stradale inadeguata, la sanità ai minimi storici, il commercio da tempo illuso, deluso e, pertanto, offeso da una politica folcloristica che ha già stancato. I ...